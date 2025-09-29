A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO. CONFERMATA LA DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURNA SULLA D08
Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura dell’immissione sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), verso la A8 Milano-Varese, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 29, alle 6:00 di martedì 30 settembre.
Dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 ottobre, rimane confermata, per chi percorre la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce da Genova verso Gravellona Toce, la deviazione obbligatoria sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), verso la A8 Milano-Varese, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), uscire a Castelletto Ticino, al km 17+900 e rientrare alla stessa stazione in direzione della A26, per riprendere il proprio itinerario verso Gravellona Toce.