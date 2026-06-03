A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO BORGOMANERO-ARONA VERSO GRAVELLONA TOCE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO BORGOMANERO-ARONA VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 3 giugno 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del Ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A8 Milano-Varese, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 3, alle 6:00 di giovedì 4 giugno.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura, sulla stessa A26, del tratto Borgomanero-Arona, verso Gravellona Toce, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 giugno, per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.
Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di servizio “Agogna est”, situata nel suddetto tratto.
Inoltre, per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, sarà chiuso l’allacciamento con la A26, in direzione di Gravellona Toce.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
chi è in transito sulla A26, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Arona;
chi è in transito sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dopo l’uscita alla stazione di Castelletto Ticino, potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A26 alla stazione di Arona.
Chi proseguirà oltre la stazione di Castelletto Ticino, verrà obbligatoriamente deviato sulla A26 in direzione del capoluogo ligure, dove potrà uscire a Borgomanero.