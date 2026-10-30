A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI OVADA

Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura dell’entrata e dell’uscita della stazione di Ovada, che era prevista dalle 22:00 d questa sera, venerdì 30, alle 6:00 di sabato 31 ottobre.