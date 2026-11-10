A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI ARONA

Roma, 10 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura della stazione di Arona, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 10, alle 6:00 di mercoledì 11 novembre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.