A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI ALESSANDRIA SUD

Roma, 25 luglio 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stata annullata la chiusura della stazione di Alessandria sud, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce, prevista dalle 22:00 di stasera, venerdì 25, alle 6:00 di sabato 26 luglio.