A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: PER TRANSITO GARA CICLISTICA GIRO D’ITALIA, CHIUSE LE USCITE DELLE STAZIONI DI BORGOMANERO E ARONA

Roma, 19 maggio 2026 – Per consentire il passaggio della 13esima tappa della 109esima edizione della corsa ciclistica “Giro d’Italia” che si svolgerà venerdì 22 maggio tra Alessandria a Verbania, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 13:00 alle 17:00 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti, sarà chiusa la stazione di Borgomanero, in uscita per chi proviene da Genova e da Gravellona.

In alternativa si potrà uscire alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia o Castelletto Ticino;

-dalle 13:00 alle 17:00 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti, sarà chiusa la stazione di Arona, in uscita per chi proviene da Genova e da Gravellona.

In alternativa si potrà uscire alla stazione di Castelletto Ticino.