A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA TRATTO ALLACCIAMENTO D26-ALLACCIAMENTO A10 VERSO GENOVA

Roma, 23 gennaio 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 23 alle 5:00 di sabato 24 gennaio.

Di conseguenza, saranno regolarmente accessibili le aree di parcheggio e le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest”, situate nel suddetto tratto.