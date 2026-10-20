A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA DEL TRATTO ARONA-ALLACCIAMENTO SS34
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA DEL TRATTO ARONA-ALLACCIAMENTO SS34
Roma, 20 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Arona e l’allacciamento SS34 del Lago Maggiore, verso Gravellona Toce, prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 20, alle 6:00 di mercoledì 21 ottobre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.