A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA DEL TRATTO ALLACCIAMENTO D26-MASONE VERSO GENOVA

Roma, 27 agosto 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+300) e Masone (km 14+000), verso Genova, che era prevista dalle 00:00 alle 4:00 di giovedì 28 agosto.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Stura ovest”, situata nel suddetto tratto