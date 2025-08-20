A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA DEL TRATTO ALLACCIAMENTO D26-A10 VERSO GENOVA

Roma, 20 agosto 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova, che era prevista dalle 00:00 alle 4:00 di giovedì 21 agosto.

Di conseguenza, saranno regolarmente accessibili le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest”, situate nel suddetto tratto.