A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ARONA-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO VERSO GENOVA

Roma, 6 maggio 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Arona e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Genova, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 6, alle 6:00 di giovedì 7 maggio.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del tratto Arona-allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 maggio;

-dalle 23:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 maggio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SP229/II e la SP229 e rientrare in A26 a Borgomanero.