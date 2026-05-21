A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: PER GARA CICLISTICA CHIUSA PER ALCUNE ORE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO NORD

Roma, 21 maggio 2026 – In occasione della tredicesima tappa dell’edizione 109 del Giro d’Italia “Alessandria-Verbania”, che si svolgerà venerdì 22 maggio, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà necessario chiudere la stazione di Casale Monferrato nord, in uscita per chi proviene da Genova e da Gravellona Toce, dalle 12:00 alle 17:00 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato sud.