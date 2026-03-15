A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: PER GARA CICLISTICA CHIUSA L’USCITA DELLA STAZIONE DI VERCELLI EST. D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: PER GARA CICLISTICA CHIUSA L’USCITA DELLA STAZIONE DI VERCELLI OVEST
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: PER GARA CICLISTICA CHIUSA L’USCITA DELLA STAZIONE DI VERCELLI EST. D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: PER GARA CICLISTICA CHIUSA L’USCITA DELLA STAZIONE DI VERCELLI OVEST
Roma, 15 marzo 2026 – In occasione della 107esima edizione della gara ciclistica Milano-Torino, che si svolgerà mercoledì 18 marzo, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 11:30 ALLE 14:00 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti
Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:
-sarà chiusa la stazione di Vercelli est, in uscita per chi proviene da Genova e da Gravellona Toce.
DALLE 11:40 alle 14:00 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti
Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià:
-sarà chiusa la stazione di Vercelli ovest, in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e dalla A4 Torino-Trieste.
In alternativa alle suddette chiusure, potrà essere utilizzata la stazione di Casale Monferrato nord, al km 94+100 della A26.