A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A10 GENOVA-SAVONA E OVADA IN DIREZIONE GRAVELLONA TOCE

Roma, 5 febbraio 2026 – Poco dopo le 12, sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, nel tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Ovada, in direzione Gravellona Toce è stato risolto l’incidente precedentemente avvenuto all’altezza del km 22, che aveva visto coinvolti due mezzi pesanti.

Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e nel tratto interessato si registrano 8 km di coda, in diminuzione.

Ai soli veicoli leggeri provenienti da Genova e Savona e diretti verso Gravellona Toce si consiglia di uscire a Masone percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Ovada.