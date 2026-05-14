A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: IN CORSO LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E RIPRISTINO DELLA GALLERIA ROCCADARME SUD NEL TRATTO COMPRESO TRA OVADA E MASONE IN DIREZIONE GENOVA

Roma, 14 maggio 2026 – Alle ore 22:30 circa, sulla Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra Ovada e Masone, in direzione Genova, temporaneamente chiuso, sono in corso le attività di ispezione e ripristino all’interno della galleria Roccadarme sud, a causa di un mezzo pesante in fiamme – ora spento.

Attualmente, sono terminate le code all’interno del tratto chiuso e in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Ovada.

Chi viaggia in direzione Genova deve uscire a Ovada, percorrere la SS456 del Turchino e rientrare alla stazione di Masone.

Per le lunghe percorrenze dirette da Milano/Alessandria verso Genova o Savona, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire sulla A7 Serravalle-Genova, verso Genova