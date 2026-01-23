A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE E RAMO ALLACCIAMENTO SS34/A26: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE E RAMO ALLACCIAMENTO SS34/A26: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stata annullata la chiusura dell’uscita di Carpugnino, che era prevista dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 gennaio.
Inoltre, è stato aggiornato il programma delle chiusure sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sul ramo di allacciamento SS34 del Lago Maggiore/A26, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, come di seguito indicato:
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 27 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 28 GENNAIO
Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:
-sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla SS34 del Lago Maggiore, verso Verbania.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Baveno.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 29 GENNAIO
Sul ramo di allacciamento SS34 del Lago Maggiore/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:
-sarà chiusa, per chi proviene da Verbania, l’immissione sulla A26, verso Genova.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Baveno.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 29 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 30 GENNAIO
Sul ramo di allacciamento SS34 del Lago Maggiore/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:
-sarà chiusa, per chi proviene da Verbania, l’immissione sulla A26, verso Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Baveno.