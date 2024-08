A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE E RAMO ALLACCIAMENTO A4 A26: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 23 agosto 2024 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, necessario per lavori di manutenzione dei pali luce, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 agosto, sarà chiuso, per chi percorre la A26 e proviene da Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Torino.

In alternativa, si potrà anticipare l’uscita alla stazione di Romagnano Sesia Ghemme, al km 145+100 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A4 alla stazione di Greggio, per proseguire verso Torino;

-dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 agosto, sarà chiuso, per chi percorre la A26 (da Genova o da Gravellona Toce), il ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Genova verso Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Vercelli est, al km 116+800 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A4 alla stazione di Biandrate;

da Gravellona Toce verso Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Romagnano Sesia Ghemme, al km 145+100 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A4 alla stazione di Biandrate;

-dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 agosto, sarà chiuso, per chi percorre la A4 e proviene da Torino, il ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova e Gravellona Toce.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Torino verso Genova, anticipare l’uscita alla stazione di Greggio, al km 67+500 della A4, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Vercelli est;

da Torino verso Gravellona Toce, anticipare l’uscita alla stazione di Greggio, al km 67+500 della A4, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Romagnano Sesia Ghemme.