A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE E D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: PER GARA CICLISTICA CHIUSE LE USCITE DI ARONA E DI CASTELLETTO TICINO

Roma, 20 agosto 2025 – In occasione del passaggio della prima tappa “Torino-Novara” della gara ciclistica “Vuelta a España”, che si svolgerà sabato 23 agosto, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 15:15 alle 18:00 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti, sarà chiusa l’uscita della stazione di Arona, per chi proviene da Genova e da Gravellona Toce;

-sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dalle 15:30 alle 18:00 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti, sarà chiusa l’uscita della stazione di Castelletto Ticino, per chi proviene dalla A26 e dalla A8 Milano-Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Meina o alla stazione di Borgomanero, situate rispettivamente al km 171+100 e al km 153+400 della A26.