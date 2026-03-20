A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE E A10 GENOVA-SAVONA: PER TRANSITO GARA CICLISTICA MILANO-SANREMO, CHIUSE LE USCITE DELLE STAZIONI DI MASONE, ARENZANO E VARAZZE

Roma, 20 marzo 2026 – Per consentire il passaggio della 117esima edizione della corsa ciclistica “Milano-Sanremo” che si svolgerà sabato 21 marzo e che attraverserà il territorio della città metropolitana di Genova, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 13:00 alle 14:20 e, comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà chiusa la stazione di Masone, in uscita per chi proviene da Genova e da Gravellona Toce.

In alternativa, si potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona;

-dalle 13:35 alle 14:45 e, comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti, sulla A10 Genova-Savona, sarà chiusa la stazione di Arenzano, in uscita per chi proviene da Genova e da Savona.

In alternativa, si potrà uscire alla stazione di Genova Pra’ e, fino alle 13:50 alla stazione di Varazze;

-dalle 13:50 alle 15:00 e, comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti, sulla A10 Genova-Savona, sarà chiusa la stazione di Varazze, in uscita per chi proviene da Genova e da Savona.

In alternativa si potrà uscire alla stazione di Celle Ligure.