A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE SULLA D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE SULLA D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO
Roma, 2 ottobre 2026 – Per consentire lavori di pavimentazione, chi percorre la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, da Genova verso Gravellona, verrà deviato obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 ottobre;
-dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 ottobre.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, uscire a Castelletto Ticino, rientrare dalla stessa stazione in direzione della A26 e riprendere il proprio itinerario in direzione Gravellona.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.