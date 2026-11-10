A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURNA SULLA D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURNA SULLA D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO
Roma, 10 novembre 2026 – Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre, chi percorre la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, da Genova verso Gravellona Toce, verrà deviato obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A8 Milano-Varese.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla D08, uscire a Castelletto Ticino e rientrare dalla stessa stazione per riprendere il proprio itinerario in A26 in direzione Gravellona Toce.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.