A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE ARONA E BAVENO. D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO

Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 26 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 27 OTTOBRE

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:

-sarà chiusa la stazione di Arona, in uscita per chi proviene da Genova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire a Castelletto Ticino, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico o a Meina, sulla stessa A26.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 27 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08):

-sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino, in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, entrare sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce alla stazione di Arona.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:

-sarà chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata e in uscita, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della galleria di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare a Verbania.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.