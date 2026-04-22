A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO GRAVELLONA-ARONA VERSO GENOVA. ANNULLATA LA CHIUSURA DEL TRATTO ARONA-GRAVELLONA VERSO GRAVELLONA
Roma, 22 aprile 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è confermata la chiusura del tratto compreso tra Gravellona e Arona, verso Genova, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 22, alle 6:00 di giovedì 23 aprile, per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Verbania/Gravellona percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 ad Arona.
E’ stata, invece, annullata la chiusura del tratto Arona-Gravellona, verso Gravellona, che era prevista dalle 23:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 aprile.