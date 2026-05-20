A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE. AGGIORNATO ORARIO CHIUSURA AREA DI SERVIZIO STURA EST
Roma, 20 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è confermata, come da programma, la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce, dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 maggio, per lavori di manutenzione delle gallerie.
In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.
Non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.
Si precisa che l’area di servizio “Stura est”, sarà chiusa dalle ore 19:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 maggio, anche per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, mentre l’area di servizio “Turchino est” sarà chiusa dalle 21:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 maggio.