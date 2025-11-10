A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CONFERMATA LA CHIUSURA DEL TRATTO ORNAVASSO-ARONA VERSO GENOVA. MODIFICATA LA CHIUSURA IN DIREZIONE GRAVELLONA
Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, la chiusura del tratto Arona-Ornavasso, verso Gravellona Toce, inizialmente prevista dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 novembre, verrà effettuata dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 novembre, per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 allo svincolo di Ornavasso.
Rimane confermata la chiusura del tratto Ornavasso-Arona, verso Genova, dalle 22:00 di martedì 11 alle 6:00 di mercoledì 12 novembre, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Ornavasso, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona.