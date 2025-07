A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CODA PER VEICOLO IN AVARIA RIMOSSO NEL TRATTO COMPRESO TRA NOVI LIGURE E MASONE IN DIREZIONE GENOVA

Roma, 18 Luglio 2025 – Alle 15:30 circa, sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, nel tratto compreso tra il bivio con la D26 Diramazione Predosa Bettole e Masone in direzione Genova Voltri , è stato rimosso il mezzo pesante precedentemente fermo al km 27. Attualmente, il traffico transita su due corsie e si registrano 8 km di coda verso Genova.