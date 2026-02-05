A26 GENOVA VOLTRI – GRAVELLONA TOCE: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A10 GENOVA-SAVONA E OVADA IN DIREZIONE GRAVELLONA TOCE

Roma, 5 Febbraio 2026 – Poco prima delle 11.00, sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, nel tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Ovada, in direzione Gravellona Toce, si registrano 9 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 22, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 1° Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Attualmente, il traffico transita su una corsia.

Ai soli veicoli leggeri provenienti da Genova/Savona e diretti verso Gravellona Toce si consiglia di uscire a Masone percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Ovada.