A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE PER TRE ORE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO MONFERRATO OVEST E IMMISSIONE A21 VERSO BRESCIA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE PER TRE ORE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO MONFERRATO OVEST E IMMISSIONE A21 VERSO BRESCIA
Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 2 alle 1:00 di martedì 3 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Monferrato ovest”, situata nel tratto compreso tra Casale Monferrato sud e Alessandria sud, verso Genova, per consentire lavori di manutenzione impianti;
-dalle 1:00 alle 4:00 di martedì 3 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia.
In alternativa, uscire anticipatamente alla stazione di Casale Monferrato sud, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 ad Alessandria ovest, verso Brescia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.