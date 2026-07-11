A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNEVERSO GRAVELLONA TOCE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO A10-OVADA E ALLACCIAMENTO A10-ALLACCIAMENTO D26

Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto; le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova;

-dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Alessandria/Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto; le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.