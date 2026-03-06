A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 6 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 alle 22:00 di lunedì 9 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova;

-dalle 22:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio, mentre le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” saranno chiuse con orario 21:00-5:00.

Chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà obbligatoriamente deviato sulla Diramazione Predosa-Bettole e, se diretto a Ovada, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure. Chi, invece, è diretto verso Genova, dovrà percorrere la Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione del capoluogo ligure;

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova;

-dalle 21:00 alle 22:00 di mercoledì 11 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova;

-dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggi situate nel suddetto tratto, mentre le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” saranno chiuse con orario 21:00-5:00.

-dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento A10 Genova-Savona, verso Genova.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto, mentre le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” saranno chiuse con orario 21:00-6:00 .

Chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà obbligatoriamente deviato sulla Diramazione Predosa-Bettole e, se diretto a Ovada, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure. Chi, invece, è diretto verso Genova, dovrà percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione del capoluogo ligure.