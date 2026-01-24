A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GRAVELLONA TRATTI ALLACCIAMENTO A10-OVADA E ALLACCIAMENTO A10-ALLACCIAMENTO D26

Roma, 24 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est” saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.

In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova;

-dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.