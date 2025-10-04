A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GRAVELLONA TOCE TRATTI ALLACCIAMENTO A10-D26 E ALLACCIAMENTO A10-OVADA

Roma, 4 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona (km 0+000) e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole (km 45+300), verso Gravellona Toce.

Non saranno pertanto raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto; le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est” saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova;

-dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00di venerdì 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000) e Ovada (km 29+900), verso Gravellona Toce.

Non saranno pertanto raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto; le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est” saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia di percorrere la A7 Serravalle-Genova.