A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GRAVELLONA TOCE TRATTI ALLACCIAMENTO A10-ALLACCIAMENTO D26 PREDOSA-BETTOLE E ALLACCIAMENTO A10-OVADA

Roma, 16 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Si precisa che l’area di servizio “Stura est” sarà chiusa dalle 19:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 maggio, mentre l’area di servizio “Turchino est” sarà chiusa dalle 21:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 maggio.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova;

-dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce.

Di conseguenza, nel suddetto tratto, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio; le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.