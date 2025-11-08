A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GRAVELLONA TOCE DEI TRATTI OVADA-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE E ALLACCIAMENTO A10-D26

Roma, 8 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 11 alle 6:00 di mercoledì 12 novembre, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ovada, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare alla stazione di Alessandria sud sulla stessa A26 o alla stazione di Novi Ligure sulla Diramazione Predosa-Bettole;

-dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 novembre, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est” saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.