A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GRAVELLONA TOCE DEI TRATTI GHEMME ROMAGNANO SESIA-BORGOMANERO E ALLACCIAMENTO A4-GHEMME ROMAGNANO SESIA
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GRAVELLONA TOCE DEI TRATTI GHEMME ROMAGNANO SESIA-BORGOMANERO E ALLACCIAMENTO A4-GHEMME ROMAGNANO SESIA
Roma, 23 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ghemme Romagnano Sesia e Borgomanero, verso Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Valsesia est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Borgomanero, verso Gravellona Toce;
-dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Ghemme Romagnano Sesia, verso Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Boschina est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Vercelli est, al km 116+800 della A26, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia.
Chi supererà la stazione di Vercelli est, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A4, dove potrà uscire a Biandrate, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Ghemme Romagnano Sesia.