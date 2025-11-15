A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GRAVELLONA TOCE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO D36-VERCELLI EST, VERCELLI EST-ALLACCIAMENTO A4 E ALLACCIAMENTO A4-GHEMME ROMAGNANO SESIA

Roma, 15 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D36 Diramazione Stroppiana-Santhià e Vercelli est, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Sesia est”, situata nel suddetto tratto e, chi proviene da Genova, verrà deviato obbligatoriamente sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, dove potrà uscire a Vercelli ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Vercelli est, per riprendere il proprio itinerario in direzione Gravellona Toce;

-dalle 22:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vercelli est e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, verso Gravellona Toce.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vercelli est, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Romagnano Sesia Ghemme o in A4 a Biandrate;

-dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Ghemme Romagnano Sesia, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Boschina est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Vercelli est, al km 116+800 della A26, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Ghemme Romagnano Sesia. Chi supererà la stazione di Vercelli est, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A4, dove potrà uscire a Biandrate, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Ghemme Romagnano Sesia.