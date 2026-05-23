A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GRAVELLONA TOCE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO A10-OVADA E ALLACCIAMENTO A10-D26

Roma, 23 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e Ovada, verso Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto, mentre le aree servizio “Turchino est” e “Stura est” saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova;

-dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 30 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse dalle 23:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 maggio.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.