A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GRAVELLONA TOCE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO A10-ALLACCIAMENTO D26 E ALLACCIAMENTO A10-OVADA

Roma, 13 giugno 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 giugno e dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Alessandria/Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.

In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.

Nel suddetto tratto, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio; si precisa che l’area di servizio “Stura est”, tra Masone e Ovada, sarà chiusa con orario 19:00-6:00, anche per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, mentre l’area di servizio “Turchino est”, tra l’allacciamento A10 e Masone, sarà chiusa con orario 20:00-6:00;

-dalle 23:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie.

In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.

Nel suddetto tratto, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 22:00-6:00.