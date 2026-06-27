A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GRAVELLONA TOCE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO A10-ALLACCIAMENTO D26 E ALLACCIAMENTO A10-OVADA

Roma, 27 giugno 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 30 giugno alle 6:00 di mercoledì 1 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Alessandria/Gravellona Toce.

In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.

Nel suddetto tratto, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio; si precisa che le aree di servizio “Stura est” e “Turchino est” saranno chiuse con orario 21:00-6:00;

-dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce.

In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.

Nel suddetto tratto, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.