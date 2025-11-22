A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GRAVELLONA TOCE ALLACCIAMENTO A10-OVADA E ALLACCIAMENTO A10-ALLACCIAMENTO D26

Roma, 22 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Anzema est”, “Broglio est” e “Le Betulle est”, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est” saranno chiuse con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia di percorrere la A7 Serravalle-Genova;

-dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Anzema est”, “Broglio est”, “Le Betulle est”, “Tagliolo est” e “San Carlo est”, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia di percorrere la A7 Serravalle-Genova.