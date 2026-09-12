A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GRAVELLONA DEI TRATTI ALLACCIAMENTO A10-MASONE E ALLACCIAMENTO A10-OVADA

Roma, 12 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie.

L’area di servizio “Turchino est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa si potrà utilizzare la A7 Serravalle-Genova.

Solo i veicoli leggeri potranno, in ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Genova Pra’, al km 10+700 della A10, percorrere la viabilità ordinaria: SS1 Aurelia e SP456 del Turchino ed entrare in A26 a Masone;

-dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto; le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.