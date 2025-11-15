A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GENOVA TRATTI BAVENO-ARONA E GRAVELLONA TOCE-ARONA

Roma, 15 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di martedì 18 e mercoledì 19 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona;

-dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona e Arona, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gravellona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona.