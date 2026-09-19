A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GENOVA TRATTI BAVENO-ARONA E GRAVELLONA TOCE-ARONA E CHIUSURA SVINCOLO BAVENO

Roma, 19 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle tre notti di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona;

-dalle 22:00 di giovedì 24 alle 6:00 di venerdì 25 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona e Arona, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.

Si precisa che lo svincolo di Baveno sarà chiuso in entrata e in uscita, per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie di svincolo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Verbania Gravellona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona;

per la chiusura dello svincolo di Baveno: Verbania o Arona.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.