A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GENOVA TRATTI ALLACCIAMENTO D26-MASONE VERSO GENOVA, ALLACCIAMENTO D26-A10 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E ALLACCIAMENTO A10-MASONE VERSO GRAVELLONA

Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 alle 22:00 di lunedì 30 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova;

-dalle 22:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Tagliolo ovest” e “Le Betulle ovest”, mentre le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” saranno chiuse con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

dalle 21:00 alle 22:00 di lunedì 30 novembre, chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà deviato obbligatoriamente sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure. al km 7+900, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Masone.

Si potrà raggiungere Genova anche percorrendo la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova; dalle 22:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre, chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà deviato obbligatoriamente sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900 e raggiungere Masone/Ovada attraverso la viabilità ordinaria.

Chi, invece, è diretto verso Genova potrà percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova;

-dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 dicembre e dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Anzema est”, “Broglio est”, “Le Betulle est”, “Tagliolo est” e “San Carlo est”, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova;

-dalle 23:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Turchino est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si potrà utilizzare la A7 Milano-Genova, verso Milano.

Solo i veicoli leggeri, in ulteriore alternativa, potranno uscire alla stazione di Genova Pra’, al km 10+700 della A10, percorrere la viabilità ordinaria: SS1 Aurelia e SP456 del Turchino ed entrare in A26 a Masone.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.