A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GENOVA TRATTI ALLACCIAMENTO D26-MASONE E ALLACCIAMENTO D26-A10

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+300) e Masone (km 14+000), verso Genova.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Stura ovest” e le aree di parcheggio “Tagliolo ovest” e “Le Betulle ovest”, situate nel suddetto tratto.

Chi proviene da Gravellona Toce Toce/Alessandria verrà deviato obbligatoriamente sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, attraverso la quale potrà raggiungere la A7 Serravalle-Genova e percorrerla in direzione del capoluogo ligure.

Si ricorda la chiusura della stazione di Novi Ligure, in entrata verso la A7 e in uscita per chi proviene dalla A26, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Marengo sud”, dalle 2:00 di lunedì 23, in modalità continuativa fino al 28 novembre, per consentire lavori di realizzazione della nuova pavimentazione;

-dalle 21:00 alle 22:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova;

-dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Tagliolo ovest” e “Le Betulle ovest”, mentre le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” saranno chiuse con orario 21:00-5:00.

Chi proviene da Gravellona Toce Toce/Alessandria verrà deviato obbligatoriamente sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, attraverso la quale potrà raggiungere la A7 Serravalle-Genova e percorrerla in direzione del capoluogo ligure.

Si ricorda la chiusura della stazione di Novi Ligure, in entrata verso la A7 e in uscita per chi proviene dalla A26, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Marengo sud”, in modalità continuativa fino al 28 novembre, per consentire lavori di realizzazione della nuova pavimentazione.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.