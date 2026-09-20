A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GENOVA TRATTI ALLACCIAMENTO D26-MASONE E ALLACCIAMENTO D26-A10
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GENOVA TRATTI ALLACCIAMENTO D26-MASONE E ALLACCIAMENTO D26-A10
Roma, 20 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 alle 22:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova;
-dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.
Le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” saranno chiuse con orario 21:00-5:00.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
dalle 21:00 alle 22:00 di mercoledì 23 settembre, chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà deviato obbligatoriamente sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Masone.
Si potrà raggiungere Genova anche percorrendo la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova; dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 settembre, chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà deviato obbligatoriamente sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900 e raggiungere Masone/Ovada attraverso la viabilità ordinaria.
Chi, invece, è diretto verso Genova potrà percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.
Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.