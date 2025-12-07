A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GENOVA DEI TRATTI CASALE MONFERRATO NORD-CASALE MONFERRATO SUD E CASALE MONFERRATO SUD-ALLACCIAMENTO A21
Roma, 7 dicembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e all’ammodernamento della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso il tratto Casale Monferrato nord-Casale Monferrato sud, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casale Monferrato nord, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Casale Monferrato sud;
-dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiuso il tratto Casale Monferrato sud-allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Genova.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Monferrato ovest” e l’area di parcheggio “Rio Anda ovest”, situate all’interno del suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casale Monferrato sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 ad Alessandria sud.