A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GENOVA DEI TRATTI ALLACCIAMENTO D26-MASONE E ALLACCIAMENTO D26-ALLACCIAMENTO A10

Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie, nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 alle 22:00 di lunedì 29 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova;

-dalle 22:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

Le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” e le aree di parcheggio, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

dalle 21:00 alle 22:00 di lunedì 29 giugno, chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà deviato obbligatoriamente sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Masone.

Si potrà raggiungere Genova anche percorrendo la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova; dalle 22:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 giugno, chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà deviato obbligatoriamente sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, dove potrà uscire alla stazione di Novi Ligure, al km 7+900, percorrere la viabilità ordinaria e raggiungere Masone/Ovada.

Chi è diretto verso Genova potrà percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Serravalle-Genova.