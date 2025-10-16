A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GENOVA DEI TRATTI ALLACCIAMENTO D26-MASONE E ALLACCIAMENTO D26-ALLACCIAMENTO A10

Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 ALLE 22:00 DI LUNEDI’ 20 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento Diramazione Predosa Bettole (D26) e Masone, verso Genova.

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 20 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 21 OTTOBRE

–sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la Diramazione Predosa-Bettole (D26) e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

Le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” saranno chiuse con orario 21:00-5:00 e, inoltre, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà obbligatoriamente deviato sulla Diramazione Predosa-Bettole e, se diretto a Masone/Ovada, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure.

Chi, invece, è diretto verso Genova, dovrà percorrere la Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione del capoluogo ligure.

DALLE 21:00 ALLE 22:00 D MERCOLEDI’ 22 OTTOBRE

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 22 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 23 OTTOBRE

