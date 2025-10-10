A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE VERSO GENOVA DEI TRATTI ALLACCIAMENTO D26-MASONE E ALLACCIAMENTO D26-ALLACCIAMENTO A10

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 13 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 14 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole e Masone, verso Genova.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Stura ovest” e le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

I veicoli leggeri, che provengono da Gravellona Toce Toce/Alessandria, verranno obbligatoriamente deviati sulla Diramazione Predosa-Bettole, dove potranno uscire alla stazione di Novi Ligure, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Masone, in direzione di Genova.

Gli altri veicoli dovranno percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, verso il capoluogo ligure (questo itinerario potrà essere utilizzato anche dai veicoli leggeri).

DALLE 21:00 ALLE 22:00 D MERCOLEDI’ 15 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 15 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 16 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

Le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” saranno chiuse con orario 21:00-5:00 e non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto.

Chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà obbligatoriamente deviato sulla Diramazione Predosa-Bettole e, se diretto a Ovada, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure.

Chi, invece, è diretto verso Genova, dovrà percorrere la Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione del capoluogo ligure.